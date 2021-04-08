Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про всеукраїнський референдум. За документ Верховна Рада проголосувала ще 26 січня 2021 року.
Джерело:Верховна Рада
Інформація про те, що закон повернули у парламент з підписом глави держави, з'явилась на сайті Верховної Ради. Також це підтвердив перший віцеспікер Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів.
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Та інформація, яка у мене є – президент підписав. І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента,
– сказав Стефанчук.
Законопроєкт про всеукраїнський референдум у парламент вніс саме президент Зеленський. У першому читанні Рада підтримала документ ще у червні 2020 року, у другому – 26 січня 2021. "За" були 252 нардепи.
Коротко про основні положення закону про всеукраїнський референдум
- Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо це не суперечить Конституції.
- Щоб організувати референдум потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.
- У документі чітко зазначено, що заборонено виносити на референдум такі питання: податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
Головне про закон про референдум / Інфографіка 24 каналу
У парламенті готують законопроєкт про місцевий референдум
Зазначимо, що також президент Зеленський зазначив на необхідності ухвалення закону про місцевий референдум. У парламенті вже працюють над документом. Наразі анонсували також громадські обговорення.
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