Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. В Офісі Президента наголосили, що завдяки цій законодавчій ініціативі глава держави прагне надати народу право самостійно вирішувати важливі питання.

В ОП підкреслили, що залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначити президент або парламент. Глава держави також може проголосити його за народною ініціативою.

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Що сказав Зеленський

У Зеленського наголосили, що підписаний закон дає змогу реалізувати положення Конституції, які передбачають можливість проведення референдуму.

Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу,

– підкреслив сам глава дерджави.

У документі мовиться про те, що всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні та способом здійснення влади безпосередньо українцями.

Що можна виносити на референдум:

питання про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції;

питання загальнодержавного значення;

питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави;

а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

Що не може бути предметом референдуму:

питання, які суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці;

питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Зверніть увагу! На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.

У Зеленського пояснили, що референдум не підмінятиме роботу Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу.

Там запевнили, що референдум дасть змогу народу говорити вирішальне слово без посередництва політиків, через що багато хто з них втратить свій вплив у суспільстві.



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