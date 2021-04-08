Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В Офисе Президента отметили, что благодаря этой законодательной инициативе глава государства стремится предоставить народу право самостоятельно решать важные вопросы.

В ОП подчеркнули, что в зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначить президент или парламент. Глава государства также может провозгласить его по народной инициативе.

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Что сказал Зеленский

У Зеленского отметили, что подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции, которые предусматривают возможность проведения референдума.

Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа,

– подчеркнул сам глава дерджавы.

В документе говорится о том, что всеукраинский референдум является формой непосредственной демократии в Украине и способом осуществления власти непосредственно украинцами.

Что можно выносить на референдум:

вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства;

а также о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

Что не может быть предметом референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права;

вопрос отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности;

вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Обратите внимание! На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

У Зеленского объяснили, что референдум не будет подменять работу Рады по принятию законов, но граждане получат инструмент прямого воздействия.

Там заверили, что референдум позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряют свое влияние в обществе.



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