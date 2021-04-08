Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о всеукраинском референдуме. За документ Верховная Рада проголосовала еще 26 января 2021 года.

Информация о том, что закон вернули в парламент с подписью главы государства, появилась на сайте Верховной Рады. Также это подтвердил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов.

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Та информация, которая у меня есть – президент подписал. И сегодня информация должна появиться на сайте президента,

– сказал Стефанчук.

Законопроект о всеукраинском референдуме в парламент внес именно президент Зеленский. В первом чтении Рада поддержала документ в июне 2020 года, во втором – 26 января 2021 года. "За" были 252 нардепа.

Коротко об основных положениях закона о всеукраинском референдуме

Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если это не противоречит Конституции.

Чтобы организовать референдум нужно собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. Допускает возможность электронных голосований во время референдума.

Во время референдума могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

В документе четко указано, что запрещено выносить на референдум следующие вопросы: налогов, бюджета и амнистии.

Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".

Главное о законе о референдуме / Инфографика 24 канала

В парламенте готовят законопроект о местном референдуме

Отметим, что также президент Зеленский отметил необходимость принятия закона о местном референдуме. В парламенте уже работают над документом. Сейчас анонсировали также общественные обсуждения.