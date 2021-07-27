Кандидатуру політика як нового депутата підтримали одноголосно. Голосування відбувалося без попереднього обговорення.

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Раніше Швачко балотувався до парламенту під 139 номером. Олександр Корнієнко розповів, що після парламентських виборів політик працював у сумському обласному штабі "Слуги народу". Окрім того, він – є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Що відомо про нардепа

Антон Швачко – уродженець Сум.

Навчався у Сумському національному аграрному університеті. За освітою – маркетолог.

У декларації за 2018 рік вказав 2 квартири (однією з них володіє спільно з мамою).

Призначення Монастирського