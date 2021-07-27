Кандидатуру політика як нового депутата підтримали одноголосно. Голосування відбувалося без попереднього обговорення.
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Раніше Швачко балотувався до парламенту під 139 номером. Олександр Корнієнко розповів, що після парламентських виборів політик працював у сумському обласному штабі "Слуги народу". Окрім того, він – є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.
Що відомо про нардепа
- Антон Швачко – уродженець Сум.
- Навчався у Сумському національному аграрному університеті. За освітою – маркетолог.
- У декларації за 2018 рік вказав 2 квартири (однією з них володіє спільно з мамою).
Призначення Монастирського
- Денис Монастирський став новим очільником Міністерства внутрішніх справ після відставки Арсена Авакова.
- Представляючи Монастирського на новій посаді, президент Володимир Зеленський заявив, що "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".
- Зеленський зауважив: дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам і "перш за все – керівництву правоохоронних органів".