Кандидатуру политика нового депутата поддержали единогласно. Голосование проходило без предварительного обсуждения.
Заметьте Рейтинг политсил в июле: "слуги" в лидерах, а ОПЗЖ пасет задних
Ранее Швачко баллотировался в парламент под 139 номером. Александр Корниенко рассказал, что после парламентских выборов политик работал в сумском областном штабе "Слуги народа". Кроме того, он – является ИТ-менеджером и ИТ-специалистом.
Что известно о нардепе
- Антон Швачко – уроженец Сум.
- Учился в Сумском национальном аграрном университете. По образованию – маркетолог.
- В декларации за 2018 год указал 2 квартиры (одной из них владеет совместно с мамой).
Назначение Монастырского
- Денис Монастырский стал новым главой Министерства внутренних дел после отставки Арсена Авакова.
- Представляя Монастырского на новой должности, президент Владимир Зеленский заявил, что "мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром".
- Зеленский отметил: очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и "прежде всего – руководству правоохранительных органов".