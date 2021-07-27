Кандидатуру политика нового депутата поддержали единогласно. Голосование проходило без предварительного обсуждения.

Заметьте Рейтинг политсил в июле: "слуги" в лидерах, а ОПЗЖ пасет задних

Ранее Швачко баллотировался в парламент под 139 номером. Александр Корниенко рассказал, что после парламентских выборов политик работал в сумском областном штабе "Слуги народа". Кроме того, он – является ИТ-менеджером и ИТ-специалистом.

Что известно о нардепе

Антон Швачко – уроженец Сум.

Учился в Сумском национальном аграрном университете. По образованию – маркетолог.

В декларации за 2018 год указал 2 квартиры (одной из них владеет совместно с мамой).

Назначение Монастырского