Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, 23 июля. Кандидатуру нового депутата от провластной фракции поддержали единогласно.

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Голосование за признание Антона Швачко нардепом происходило без предварительного обсуждения.

  • Его поддержали 14 членов Центризбиркома.

Что известно об Антоне Швачко

Александр Корниенко рассказал, что Антон Швачко ІТ-менеджер и ІТ-специалист.

После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии СН.

Заседание Центральной избирательной комиссии 23 июля: смотрите видео

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