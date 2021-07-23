Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, 23 июля. Кандидатуру нового депутата от провластной фракции поддержали единогласно.

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Голосование за признание Антона Швачко нардепом происходило без предварительного обсуждения.

Заседание Центральной избирательной комиссии 23 июля: смотрите видео

Обратите внимание! Поскольку Денис Монастырский после назначения главой МВД не может больше быть нардепом, его в парламенте должен занять тот, кто шел следующим в списке партии "Слуга народа" на выборах.