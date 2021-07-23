Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, 23 июля. Кандидатуру нового депутата от провластной фракции поддержали единогласно.
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Голосование за признание Антона Швачко нардепом происходило без предварительного обсуждения.
- Его поддержали 14 членов Центризбиркома.
Что известно об Антоне Швачко
Александр Корниенко рассказал, что Антон Швачко ІТ-менеджер и ІТ-специалист.
После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии СН.
Заседание Центральной избирательной комиссии 23 июля: смотрите видео
Назначение Дениса Монастырского
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности главы МВД.
- Народные депутаты на заседании 15 июля, проголосовали за его увольнение.
- Рада 16 июля назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.