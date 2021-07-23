Відповідне рішення ухвалили під час засідання ЦВК у п'ятницю, 23 липня. Кандидатуру нового депутата від провладної фракції підтримали одноголосно.

Читайте також Кабмін звільнив двох ексзаступників Авакова

Голосування за визнання Антона Швачка нардепом відбувалося без попереднього обговорення.

  • Його підтримали 14 членів Центрвиборчкому.

Що відомо про Антона Швачка

Олександр Корнієнко розповів, що Антон Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Після парламентських виборів працював у сумському обласному штабі "Слуги народу".

Засідання Центральної виборчої комісії 23 липня: дивіться відео

Призначення Дениса Монастирського