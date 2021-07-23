Відповідне рішення ухвалили під час засідання ЦВК у п'ятницю, 23 липня. Кандидатуру нового депутата від провладної фракції підтримали одноголосно.
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Голосування за визнання Антона Швачка нардепом відбувалося без попереднього обговорення.
- Його підтримали 14 членів Центрвиборчкому.
Що відомо про Антона ШвачкаОлександр Корнієнко розповів, що Антон Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.
Після парламентських виборів працював у сумському обласному штабі "Слуги народу".
Засідання Центральної виборчої комісії 23 липня: дивіться відео
Призначення Дениса Монастирського
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.
- Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.
- Рада 16 липня призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.