Відповідне рішення ухвалили під час засідання ЦВК у п'ятницю, 23 липня. Кандидатуру нового депутата від провладної фракції підтримали одноголосно.

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Голосування за визнання Антона Швачка нардепом відбувалося без попереднього обговорення.

Його підтримали 14 членів Центрвиборчкому.

Що відомо про Антона Швачка Олександр Корнієнко розповів, що Антон Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.



Після парламентських виборів працював у сумському обласному штабі "Слуги народу".

Засідання Центральної виборчої комісії 23 липня: дивіться відео

Призначення Дениса Монастирського

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.

Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.

Рада 16 липня призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.