По состоянию на июнь 2021 года Швачко занимал должность главы областного секретариата "Слуги народа" в Сумской области. По образованию, Швачко – маркетолог.

Заметьте Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД

Швачко родился в 1992 году в Сумах. Образование получил в Сумском национальном аграрном университете.

Что задекларировал политик

В декларации за 2018 год политик указал 2 квартиры. Одной из них Швачко владеет вместе с матерью – Надеждой Швачко.

Среди денежных активов Швачко указано:

  • 283650 гривен на счету в "Приватбанке";
  • 27 тысяч долларов – наличными;
  • 15 тысяч евро наличными;
  • 250 тысяч гривен наличными.

Комментарий журналиста Николова

Журналист Юрий Николов отметил, что именно Швачко станет главным "бенефициаром" после отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.

В результате "многоходовки" именно Антон (Швачко – 24 канал) в парламенте займет место Дениса Монастырского, который пойдет в МВД вместо Авакова,
– подчеркнул журналист.

Изменения в МВД: главное

  • Арсен Аваков возглавлял МВД с 2014 года. В то же время 13 июля 2021 года он подал в отставку.
  • Верховная Рада 15 июля поддержала отставку политика. "За" проголосовал 291 народный избранник.
  • Вероятным преемником Авакова на посту главы МВД Денис Монастырский. До сих пор он занимал должность главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.