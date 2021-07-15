По состоянию на июнь 2021 года Швачко занимал должность главы областного секретариата "Слуги народа" в Сумской области. По образованию, Швачко – маркетолог.

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Швачко родился в 1992 году в Сумах. Образование получил в Сумском национальном аграрном университете.

Что задекларировал политик

В декларации за 2018 год политик указал 2 квартиры. Одной из них Швачко владеет вместе с матерью – Надеждой Швачко.

Среди денежных активов Швачко указано:

283650 гривен на счету в "Приватбанке";

27 тысяч долларов – наличными;

15 тысяч евро наличными;

250 тысяч гривен наличными.

Заметьте! По данным СМИ, эти суммы не соотносятся с доходами политика. Своим единственным источником доходов Швачко указал 48 тысяч гривен от "отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав)".

Комментарий журналиста Николова

Журналист Юрий Николов отметил, что именно Швачко станет главным "бенефициаром" после отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.

В результате "многоходовки" именно Антон (Швачко – 24 канал) в парламенте займет место Дениса Монастырского, который пойдет в МВД вместо Авакова,

– подчеркнул журналист.

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