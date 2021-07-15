Станом на червень 2021 року Швачко обіймав посаду глави обласного секретаріату "Слуги народу" на Сумщині. За освітою, Швачко – маркетолог.

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Швачко народився у 1992 році у Сумах. Освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.

Що задекларував політик

У декларації за 2018 рік політик вказав 2 квартири. Однією з них Швачко володіє разом з матір'ю – Надією Швачко.

Серед грошових активів Швачка зазначено:

283650 гривень на рахунку у "Приватбанку";

27 тисяч доларів – готівкою;

15 тисяч євро готівкою;

250 тисяч гривень готівкою.

Зауважте! За даними ЗМІ, ці суми не співвідносяться з доходами політика. Своїм єдиним джерелом доходів Швачко вказав 48 тисяч гривень від "відчуження рухомого майна (окрім цінних паперів та корпоративних прав)".

Коментар журналіста Ніколова

Журналіст Юрій Ніколов зауважив, що саме Швачко стане головним "бенефіціаром" після відставки Арсена Авакова з посади очільника МВС.

Внаслідок "багатоходівки" саме Антон (Швачко – 24 канал) у парламенті займе місце Дениса Монастирського, який піде в МВС замість Авакова,

– наголосив журналіст.

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