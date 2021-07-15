Станом на червень 2021 року Швачко обіймав посаду глави обласного секретаріату "Слуги народу" на Сумщині. За освітою, Швачко – маркетолог.

Зауважте Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС

Швачко народився у 1992 році у Сумах. Освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.

Що задекларував політик

У декларації за 2018 рік політик вказав 2 квартири. Однією з них Швачко володіє разом з матір'ю – Надією Швачко.

Серед грошових активів Швачка зазначено:

  • 283650 гривень на рахунку у "Приватбанку";
  • 27 тисяч доларів – готівкою;
  • 15 тисяч євро готівкою;
  • 250 тисяч гривень готівкою.

Коментар журналіста Ніколова

Журналіст Юрій Ніколов зауважив, що саме Швачко стане головним "бенефіціаром" після відставки Арсена Авакова з посади очільника МВС.

Внаслідок "багатоходівки" саме Антон (Швачко – 24 канал) у парламенті займе місце Дениса Монастирського, який піде в МВС замість Авакова,
– наголосив журналіст.

Зміни у МВС: головне

  • Арсен Аваков очолював МВС з 2014 року. Водночас 13 липня 2021 року він подав у відставку.
  • Верховна Рада 15 липня підтримала відставку політика. "За" проголосував 291 народний обранець.
  • Ймовірним наступником Авакова на посаді глави МВС є Денис Монастирський. Досі він обіймав посаду очільника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.