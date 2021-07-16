Денис Монастирський очолить міністерство після Арсена Авакова, який був главою відомства 7 років. Для представлення Володимир Зеленський, новообраний очільник та Денис Шмигаль зібрались на брифінг.

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Володимир Зеленський представив Монастирського

Президент сказав, що йому важливо довіряти міністрам та керівникам правоохоронних органів. Він привітав Дениса Монастирського з новою посадою.

Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський представив Дениса Монастирського: дивіться відео

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