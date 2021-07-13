Як дослідили експерти аналітичного порталу, Аваков може записати на свій рахунок виконання 39% обіцянок. Головна з них – створення Національної поліції.
Усе на тему Арсен Аваков подав у відставку
На посаді міністра Аваков з лютого 2014 року. Відтоді він дав 273 обіцянки:
- 106 – виконані,
- 91 – провалені,
- 76 – перебувають у процесі виконання.
Головні провали Авакова на посаді:
- Покарання бійців "Беркута" за розстріли під час Революції Гідності.
- Затримання експрезидента Віктора Януковича.
- Створення військової поліції.
- Не забезпечення запуску проєкту "Поліцейський офіцер громади" на всій Україні. Проте, слід зауважити, проєкт реалізований у 18 областях.
- Не оновили повністю склад Кагарлицького відділення поліції, де скоїли зґвалтування.
- Не покарані порушники під час виборів 2019 року.
Досягнення Авакова:
- Створення Нацполіції.
- Ліквідація ДАІ – функції виконує патрульна поліція.
- Створення кіберполіції.
- Підвищення зарплат правоохоронцям.
- Звільнення в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.
Чому Аваков подав у відставку?
За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про відставку сам. Про таке бажання Арахамія знав заздалегідь.
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