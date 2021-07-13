Як дослідили експерти аналітичного порталу, Аваков може записати на свій рахунок виконання 39% обіцянок. Головна з них – створення Національної поліції.

Усе на тему Арсен Аваков подав у відставку

На посаді міністра Аваков з лютого 2014 року. Відтоді він дав 273 обіцянки:

  • 106 – виконані,
  • 91 – провалені,
  • 76 – перебувають у процесі виконання.

Головні провали Авакова на посаді:

  • Покарання бійців "Беркута" за розстріли під час Революції Гідності.
  • Затримання експрезидента Віктора Януковича.
  • Створення військової поліції.
  • Не забезпечення запуску проєкту "Поліцейський офіцер громади" на всій Україні. Проте, слід зауважити, проєкт реалізований у 18 областях.
  • Не оновили повністю склад Кагарлицького відділення поліції, де скоїли зґвалтування.
  • Не покарані порушники під час виборів 2019 року.

Досягнення Авакова:

  • Створення Нацполіції.
  • Ліквідація ДАІ – функції виконує патрульна поліція.
  • Створення кіберполіції.
  • Підвищення зарплат правоохоронцям.
  • Звільнення в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Чому Аваков подав у відставку?


За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про відставку сам. Про таке бажання Арахамія знав заздалегідь.

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