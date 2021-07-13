Как выяснили эксперты аналитического портала, Аваков может записать на свой счет выполнение 39% обещаний. Главное из них – создание Национальной полиции.

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На посту министра Аваков с февраля 2014 года. С тех пор он дал 273 обещания:

  • 106 – выполнены,
  • 91 – проваленные,
  • 76 – находятся в процессе выполнения.

Главные провалы Авакова в должности:

  • Наказание бойцов "Беркута" за расстрелы во время Революции Достоинства.
  • Задержание экс-президента Виктора Януковича.
  • Создание военной полиции.
  • Не обеспечение запуска проекта "полицейский офицер общины" на всей Украине. Однако, следует заметить, проект реализован в 18 областях.
  • Не обновили полностью состав Кагарлицкого отделения полиции, где совершили изнасилование.
  • Не наказаны нарушители во время выборов 2019 года.

Достижения Авакова:

  • Создание Нацполиции.
  • Ликвидация ГАИ – функции выполняет патрульная полиция.
  • Создание киберполиции.
  • Повышение зарплат правоохранителям.
  • Увольнение в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Почему Аваков подал в отставку?


По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков написал заявление об отставке сам. О таком желании Арахамия знал заранее.

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