Об этом в четверг, 13 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает 24 Канал. Он отметил, что Москва будет пытаться затянуть этот процесс.

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Как Зеленский реагирует на условия России

Украинский президент подчеркнул, что Киев принял предложение Вашингтона относительно перемирия. По его словам, американская сторона выразила готовность организовать контроль и верификацию, что, по мнению главы государства, вполне реально с возможностями США и Европы.

Владимир Зеленский также отметил, что за время тишины можно подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальный, надежный мир и положить на стол план завершения войны, которую развернула Россия, и Украина готова работать быстро и конструктивно для этого.

Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире. Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивный, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем,

– заявил он.

По его словам, сейчас необходимо давить на российского диктатора Владимира Путина, в частности с помощью санкций. Президент добавил, что Киев и в дальнейшем будет работать с американскими и европейскими партнерами, чтобы "принудить Россию к завершению войны".

Напомним, Путин назвал условия для перемирия в Украине, отметив, что нужна кропотливая подготовка с обеих сторон и обсуждение с США. Он выразил обеспокоенность относительно возможностей Украины использовать 30-дневное перемирие для получения оружия или мобилизации, и требовал "приемлемых договоренностей".