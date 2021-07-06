Друге та третє місце посіли "Європейська солідарність" та ОПЗЖ. Відрив між ними незначний – менше за 1%.
Зауважте Живуть від виборів до виборів, – експерти про плітки щодо позачергових виборів президента
Як свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 4 політичні партії подолали б 5% бар'єр, якби парламентські вибори відбулися у липні 2021 року.
Парламентський рейтинг
- "Слуга народу" підтримали б 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;
- "Європейську солідарність" – 13,5%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%,
- "Батьківщина" – 12,3%.
Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, 5% бар'єр не подолали б:
- "Сила і честь" – 4,8%,
- Радикальна партія – 4,7%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
- партія Мураєва "Наші" – 4,3%,
- "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%,
- партію Шарія – 3,7%,
- Рейтинг інших політичних сил – менш як 3%.
Що відомо про опитування?Дослідження провела Соціологічна група "Рейтинг", опитавши у період 30 червня – 3 липня 2021 року 2 500 респондентів методом CATI. Участь в опитуванні брали люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Які були рейтинги у червні
- У червні першою у рейтингах була партія "Слуга народу". Відповідно до опитування КМІС, за цю політсилу готові були віддати свої голоси 20,6% респондентів. Тим часом, за даними Центру Разумкова, за "слуг" збиралися проголосувати відразу 28% опитуваних.
- За результатами опитування КМІС, другу позицію зайняла "Опозиційна платформа – За життя". Відповідно до даних Центру Разумкова, на другому місці опинилася "Європейська солідарність".
- Загалом, за даними КМІС, до парламенту пройшли б 5 партії. Відповідно до опитування, Центру Разумкова, – лише 5 політичних сил.