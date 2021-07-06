Друге та третє місце посіли "Європейська солідарність" та ОПЗЖ. Відрив між ними незначний – менше за 1%.

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Як свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 4 політичні партії подолали б 5% бар'єр, якби парламентські вибори відбулися у липні 2021 року.

Парламентський рейтинг

"Слуга народу" підтримали б 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;

"Європейську солідарність" – 13,5%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%,

"Батьківщина" – 12,3%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, 5% бар'єр не подолали б:

"Сила і честь" – 4,8%,

Радикальна партія – 4,7%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,

партія Мураєва "Наші" – 4,3%,

"УДАР Віталія Кличка" – 4,1%,

партію Шарія – 3,7%,

Рейтинг інших політичних сил – менш як 3%.

Що відомо про опитування? Дослідження провела Соціологічна група "Рейтинг", опитавши у період 30 червня – 3 липня 2021 року 2 500 респондентів методом CATI. Участь в опитуванні брали люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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