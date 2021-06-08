Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили впродовж 27 травня – 1 червня 2021 року.

Цікаво Рейтинг Зеленського продовжує зростати: яка трійка лідерів

"Слуга народу", "ЄС" та ОПЗЖ мають підтримку в межах статистичної похибки. Тому формально КМІС не може однозначно визначити, яка з політсил очолює рейтинг.

Це означає, що ці партії мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах. Найбільше наблизитися до них вдалося "Батьківщині".

Рейтинг партій у червні (серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором)

"Слуга народу" – 17,7%;

"Європейська солідарність" – 15,4%;

ОПЗЖ – 14,7%;

"Батьківщина" – 13,9%;

"Сила і Честь" – 8,0%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,0%;

"Партія Мураєва НАШІ" – 4,6%;

4,6%; "Партія Шарія" – 4,5%;

"Свобода" – 3,4%;

"Голос" – 2,9%;

"За майбутнє" – 1,4%;

"ПроПозиція" – 0,9%;

"Опозиційний блок" – 0,5%;

інша партія – 1,2%.

Зауважимо, що опитування проводилося серед дорослого населення. До вибірки не включали території, які тимчасово не контролюються владою України.

Якими були показники партій у травні

У травні шанс потрапити у парламент мали 5 політичних партій: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ", "Батьківщина" та "Сила і честь". З великим відривом лідирувала панівна політсила.

"Слуга народу" – 24,8% серед тих, хто вже визначився та голосуватиме;

"Європейська Солідарність" – 13,5%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%;

"Батьківщина" – 11,8%;

"Сила і честь" – 5%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,1%;

"УДАР" – 4%;

"Партія Мураєва НАШІ" – 4%;

"Українська стратегія Гройсмана – 3,8%;

"Свобода" – 3,7%;

"Голос" – 3,3%;

"Партія Шарія" – 3,1%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Самопоміч" – 1,8%.

Зверніть увагу! Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 16 – 18 травня. У ньому взяли участь 2 500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%