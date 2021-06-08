Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили впродовж 27 травня – 1 червня 2021 року.
Цікаво Рейтинг Зеленського продовжує зростати: яка трійка лідерів
"Слуга народу", "ЄС" та ОПЗЖ мають підтримку в межах статистичної похибки. Тому формально КМІС не може однозначно визначити, яка з політсил очолює рейтинг.
Це означає, що ці партії мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах. Найбільше наблизитися до них вдалося "Батьківщині".
Рейтинг партій у червні (серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором)
- "Слуга народу" – 17,7%;
- "Європейська солідарність" – 15,4%;
- ОПЗЖ – 14,7%;
- "Батьківщина" – 13,9%;
- "Сила і Честь" – 8,0%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,0%;
- "Партія Мураєва НАШІ" – 4,6%;
- "Партія Шарія" – 4,5%;
- "Свобода" – 3,4%;
- "Голос" – 2,9%;
- "За майбутнє" – 1,4%;
- "ПроПозиція" – 0,9%;
- "Опозиційний блок" – 0,5%;
- інша партія – 1,2%.
Зауважимо, що опитування проводилося серед дорослого населення. До вибірки не включали території, які тимчасово не контролюються владою України.
У травні шанс потрапити у парламент мали 5 політичних партій: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ", "Батьківщина" та "Сила і честь". З великим відривом лідирувала панівна політсила.
- "Слуга народу" – 24,8% серед тих, хто вже визначився та голосуватиме;
- "Європейська Солідарність" – 13,5%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%;
- "Батьківщина" – 11,8%;
- "Сила і честь" – 5%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,1%;
- "УДАР" – 4%;
- "Партія Мураєва НАШІ" – 4%;
- "Українська стратегія Гройсмана – 3,8%;
- "Свобода" – 3,7%;
- "Голос" – 3,3%;
- "Партія Шарія" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 1,9%;
- "Самопоміч" – 1,8%.