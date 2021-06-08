Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Его проводили в течение 27 мая – 1 июня 2021 года.

Интересно Рейтинг Зеленского продолжает расти: какая тройка лидеров

"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ имеют поддержку в пределах статистической погрешности. Поэтому формально КМИС не может однозначно определить, какая из политсил возглавляет рейтинг.

Это означает, что эти партии имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах. Больше всего приблизиться к ним удалось "Батькивщине".

Рейтинг партий в июне (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором)

"Слуга народа" – 17,7%;

"Европейская солидарность" – 15,4%;

ОПЗЖ – 14,7%;

"Батькивщина" – 13,9%;

"Сила и Честь" - 8,0%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,0%;

"Партия Мураева" – 4,6%;

"Партия Шария" – 4,5%;

"Свобода" - 3,4%;

"Голос" – 2,9%;

"За майбутнє" – 1,4%;

"Пропозиция" – 0,9%;

"Оппозиционный блок" – 0,5%;

другая партия – 1,2%.

Заметим, что опрос проводился среди взрослого населения. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властями Украины.

Какими были показатели партий в мае

В мае шанс попасть в парламент имели 5 политических партий: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ", "Батькивщина" и "Сила и честь". С большим отрывом лидировала правящая политсила.

"Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;

"Европейская Солидарность" – 13,5%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;

"Батькивщина" – 11,8%;

"Сила и честь" – 5%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;

"УДАР" – 4%;

"Партия Мураева" – 4%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 3,8%;

"Свобода" – 3,7%;

"Голос" – 3,3%;

"Партия Шария" – 3,1%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Самопомич" – 1,8%.

Обратите внимание! Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 16 – 18 мая. В нем приняли участие 2 500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%