Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Его проводили в течение 27 мая – 1 июня 2021 года.

Интересно Рейтинг Зеленского продолжает расти: какая тройка лидеров

"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ имеют поддержку в пределах статистической погрешности. Поэтому формально КМИС не может однозначно определить, какая из политсил возглавляет рейтинг.

Это означает, что эти партии имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах. Больше всего приблизиться к ним удалось "Батькивщине".

Рейтинг партий в июне (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором)

  • "Слуга народа" – 17,7%;
  • "Европейская солидарность" – 15,4%;
  • ОПЗЖ – 14,7%;
  • "Батькивщина" – 13,9%;
  • "Сила и Честь" - 8,0%;
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,0%;
  • "Партия Мураева" – 4,6%;
  • "Партия Шария" – 4,5%;
  • "Свобода" - 3,4%;
  • "Голос" – 2,9%;
  • "За майбутнє" – 1,4%;
  • "Пропозиция" – 0,9%;
  • "Оппозиционный блок" – 0,5%;
  • другая партия – 1,2%.

Заметим, что опрос проводился среди взрослого населения. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властями Украины.

Какими были показатели партий в мае

В мае шанс попасть в парламент имели 5 политических партий: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ", "Батькивщина" и "Сила и честь". С большим отрывом лидировала правящая политсила.

  • "Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;
  • "Европейская Солидарность" – 13,5%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;
  • "Батькивщина" – 11,8%;
  • "Сила и честь" – 5%;
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;
  • "УДАР" – 4%;
  • "Партия Мураева" – 4%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,8%;
  • "Свобода" – 3,7%;
  • "Голос" – 3,3%;
  • "Партия Шария" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 1,9%;
  • "Самопомич" – 1,8%.