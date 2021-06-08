Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Его проводили в течение 27 мая – 1 июня 2021 года.
Интересно Рейтинг Зеленского продолжает расти: какая тройка лидеров
"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ имеют поддержку в пределах статистической погрешности. Поэтому формально КМИС не может однозначно определить, какая из политсил возглавляет рейтинг.
Это означает, что эти партии имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах. Больше всего приблизиться к ним удалось "Батькивщине".
Рейтинг партий в июне (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором)
- "Слуга народа" – 17,7%;
- "Европейская солидарность" – 15,4%;
- ОПЗЖ – 14,7%;
- "Батькивщина" – 13,9%;
- "Сила и Честь" - 8,0%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,0%;
- "Партия Мураева" – 4,6%;
- "Партия Шария" – 4,5%;
- "Свобода" - 3,4%;
- "Голос" – 2,9%;
- "За майбутнє" – 1,4%;
- "Пропозиция" – 0,9%;
- "Оппозиционный блок" – 0,5%;
- другая партия – 1,2%.
Заметим, что опрос проводился среди взрослого населения. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властями Украины.
Какими были показатели партий в мае
В мае шанс попасть в парламент имели 5 политических партий: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ", "Батькивщина" и "Сила и честь". С большим отрывом лидировала правящая политсила.
- "Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;
- "Европейская Солидарность" – 13,5%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;
- "Батькивщина" – 11,8%;
- "Сила и честь" – 5%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;
- "УДАР" – 4%;
- "Партия Мураева" – 4%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,8%;
- "Свобода" – 3,7%;
- "Голос" – 3,3%;
- "Партия Шария" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 1,9%;
- "Самопомич" – 1,8%.