Страхование от военных рисков и рынок труда: правительство утвердило стратегию развития Донбасса
Источник:24 канал
Кабмин 18 августа утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Документ приняли до 2030 года.
Стратегия предусматривает развитие экономики и рынка труда, а также развитие инфраструктуры и логистики. Пока что документ будут реализовывать на подконтрольной Украине территории Донбасса, однако после деоккупации – во всем регионе.
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Правительство одобрило Стратегию экономического развития Донбасса
По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова стратегия будет содержать несколько основных направлений:
- совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики;
- развитие реального сектора экономики, индустриализации, инноваций;
- развитие критической инфраструктуры и логистики;
- формирование регионального рынка труда;
- налаживание коммуникаций.
Предлагаем достаточно амбициозную Стратегию преобразований, в которой заложен качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о развитии подконтрольных территорий, но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории,
– заверил Резников.
Он также очертил меры, которые будут реализовывать в рамках каждого направления Стратегии. В частности для усовершенствования институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики планируют:
- создать 3 типа моделей территорий приоритетного развития;
- ввести новые инструменты защиты инвестиций;
- создать систему страхования от военных и политических рисков;
- закрепить неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;
- устранить чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности;
- а также инициировать образование Фонда консорциумного финансирования.
В рамках развития реального сектора экономики, индустриализации, инноваций хотят:
- реализовать меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- сформировать технологические цепочки перерабатывающих производств;
- стимулировать развитие новых высокотехнологичных производств – речь идет о содействии привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности;
- развивать агропромышленный комплекс, прежде всего для формирования сегмента животноводства и орошаемого земледелия.
Чтобы построить критическую инфраструктуру и логистику должны:
- создать транспортно-логистические кластеры и базовые логистические центры;
- модернизировать железнодорожную магистраль и ее инфраструктуру;
- внедрить инновационные технологии и информационные системы;
- восстановить энергетическую и газоснабжающую инфраструктуру.
Сформировать региональный рынок труда должны:
- реализовав программу переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов согласно потребностям рынка труда;
- поддержав перемещенные учреждения высшего образования;
- а также проведя образовательные и информационно-консультационные мероприятия для малого и среднего бизнеса.
Для налаживания коммуникаций планируют:
- реализовать мероприятия по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донбасса;
- привлечь потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донбасса на международные рынки;
- расширить механизм привлечения социально ответственного бизнеса.
Правительство заверило, что в проекте распоряжения каждая мера предусматривает выполнение конкретных задач, а также показатели, которые оценят эффективность.
Краткая предыстория
- 23 декабря 2020 года Кабмин одобрил стратегию развития для территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины.
- Цель разработки документа – реализация специнструментов и механизмов для экономического развития региона по ключевым направлениям.
- Она включала восстановление экономики во всех регионах Донбасса после его деоккупации.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, что для экономического восстановления территории необходимо 20 миллиардов долларов.
- Чтобы реализовать стратегию, необходима поддержка инвесторов.