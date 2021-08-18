Страхование от военных рисков и рынок труда: правительство утвердило стратегию развития Донбасса

Кабмин 18 августа утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Документ приняли до 2030 года.

Стратегия предусматривает развитие экономики и рынка труда, а также развитие инфраструктуры и логистики. Пока что документ будут реализовывать на подконтрольной Украине территории Донбасса, однако после деоккупации – во всем регионе.

К теме ЦИК готова провести местные выборы вблизи линии фронта: торопит Донетчину и Луганщину

Правительство одобрило Стратегию экономического развития Донбасса

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова стратегия будет содержать несколько основных направлений:

совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики;

развитие реального сектора экономики, индустриализации, инноваций;

развитие критической инфраструктуры и логистики;

формирование регионального рынка труда;

налаживание коммуникаций.

Предлагаем достаточно амбициозную Стратегию преобразований, в которой заложен качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о развитии подконтрольных территорий, но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории,

– заверил Резников.

Он также очертил меры, которые будут реализовывать в рамках каждого направления Стратегии. В частности для усовершенствования институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики планируют:

создать 3 типа моделей территорий приоритетного развития;

ввести новые инструменты защиты инвестиций;

создать систему страхования от военных и политических рисков;

закрепить неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;

устранить чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности;

а также инициировать образование Фонда консорциумного финансирования.

В рамках развития реального сектора экономики, индустриализации, инноваций хотят:

реализовать меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью;

сформировать технологические цепочки перерабатывающих производств;

стимулировать развитие новых высокотехнологичных производств – речь идет о содействии привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности;

развивать агропромышленный комплекс, прежде всего для формирования сегмента животноводства и орошаемого земледелия.

Чтобы построить критическую инфраструктуру и логистику должны:

создать транспортно-логистические кластеры и базовые логистические центры;

модернизировать железнодорожную магистраль и ее инфраструктуру;

внедрить инновационные технологии и информационные системы;

восстановить энергетическую и газоснабжающую инфраструктуру.

Сформировать региональный рынок труда должны:

реализовав программу переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов согласно потребностям рынка труда;

поддержав перемещенные учреждения высшего образования;

а также проведя образовательные и информационно-консультационные мероприятия для малого и среднего бизнеса.

Для налаживания коммуникаций планируют:

реализовать мероприятия по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донбасса;

привлечь потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донбасса на международные рынки;

расширить механизм привлечения социально ответственного бизнеса.

Правительство заверило, что в проекте распоряжения каждая мера предусматривает выполнение конкретных задач, а также показатели, которые оценят эффективность.

Краткая предыстория