Страхование от военных рисков и рынок труда: правительство утвердило стратегию развития Донбасса

18 августа 2021 , 21:55
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Источник:

24 канал

Кабмин 18 августа утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Документ приняли до 2030 года.

Стратегия предусматривает развитие экономики и рынка труда, а также развитие инфраструктуры и логистики. Пока что документ будут реализовывать на подконтрольной Украине территории Донбасса, однако после деоккупации – во всем регионе.

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Правительство одобрило Стратегию экономического развития Донбасса

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова стратегия будет содержать несколько основных направлений:

  • совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики;
  • развитие реального сектора экономики, индустриализации, инноваций;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • формирование регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникаций.

Предлагаем достаточно амбициозную Стратегию преобразований, в которой заложен качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о развитии подконтрольных территорий, но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории,
– заверил Резников.

Он также очертил меры, которые будут реализовывать в рамках каждого направления Стратегии. В частности для усовершенствования институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики планируют:

  • создать 3 типа моделей территорий приоритетного развития;
  • ввести новые инструменты защиты инвестиций;
  • создать систему страхования от военных и политических рисков;
  • закрепить неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;
  • устранить чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности;
  • а также инициировать образование Фонда консорциумного финансирования.

В рамках развития реального сектора экономики, индустриализации, инноваций хотят:

  • реализовать меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
  • сформировать технологические цепочки перерабатывающих производств;
  • стимулировать развитие новых высокотехнологичных производств – речь идет о содействии привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности;
  • развивать агропромышленный комплекс, прежде всего для формирования сегмента животноводства и орошаемого земледелия.

Чтобы построить критическую инфраструктуру и логистику должны:

  • создать транспортно-логистические кластеры и базовые логистические центры;
  • модернизировать железнодорожную магистраль и ее инфраструктуру;
  • внедрить инновационные технологии и информационные системы;
  • восстановить энергетическую и газоснабжающую инфраструктуру.

Сформировать региональный рынок труда должны:

  • реализовав программу переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов согласно потребностям рынка труда;
  • поддержав перемещенные учреждения высшего образования;
  • а также проведя образовательные и информационно-консультационные мероприятия для малого и среднего бизнеса.

Для налаживания коммуникаций планируют:

  • реализовать мероприятия по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донбасса;
  • привлечь потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донбасса на международные рынки;
  • расширить механизм привлечения социально ответственного бизнеса.

Правительство заверило, что в проекте распоряжения каждая мера предусматривает выполнение конкретных задач, а также показатели, которые оценят эффективность.

Краткая предыстория

  • 23 декабря 2020 года Кабмин одобрил стратегию развития для территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины.
  • Цель разработки документа – реализация специнструментов и механизмов для экономического развития региона по ключевым направлениям.
  • Она включала восстановление экономики во всех регионах Донбасса после его деоккупации.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, что для экономического восстановления территории необходимо 20 миллиардов долларов.
  • Чтобы реализовать стратегию, необходима поддержка инвесторов.
Автор: Діана Квасневська