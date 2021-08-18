Стратегія передбачає розвиток економіки та ринку праці, а також розбудову критичної інфраструктури та логістики. Наразі документ реалізовуватимуть на підконтрольній Україні території Донбасу, однак після деокупації – у всьому регіоні.

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Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу

За словами віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова стратегія міститиме кілька основних напрямків:

  • удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики;
  • розвиток реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій;
  • розбудову критичної інфраструктури та логістики;
  • формування регіонального ринку праці;
  • налагодження комунікацій.

Пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень, у якій закладено якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про розвиток підконтрольних територій, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані на тимчасово окуповані території",
– запевнив Резніков.

Він також окреслив заходи, які реалізовуватимуть в рамках кожного напрямку Стратегії. Зокрема для удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики планують:

  • створити 3 типи моделей територій пріоритетного розвитку;
  • запровадити нові інструменти захисту інвестицій;
  • створити систему страхування від військових та політичних ризиків;
  • закріпити незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів;
  • усунути надмірне регулювання господарської діяльності;
  • а також ініціювати утворення Фонду консорціумного фінансування.

У межах розвитку реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій хочуть:

  • реалізувати заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю;
  • сформувати технологічні ланцюжки переробних виробництв;
  • стимулювати розвиток нових високотехнологічних виробництв – мовиться про сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності;
  • розвивати агропромисловий комплекс, насамперед для формування сегмента тваринництва та зрошувального землеробства.

Щоб розбудувати критичну інфраструктуру та логістику мають:

  • створити транспортно-логістичні кластери та базові логістичні центри;
  • модернізувати залізничну магістраль та її інфраструктуру;
  • запровадити інноваційні технології та інформаційні системи;
  • відновити енергетичну та газопостачальну інфраструктуру.

Сформувати регіональний ринок праці мають:

  • реалізувавши програму перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців згідно з потребами ринку праці;
  • підтримавши переміщені заклади вищої освіти;
  • а також провівши освітні та інформаційно-консультаційні заходи для малого та середнього бізнесу.

Для налагодження комунікацій планують:

  • реалізувати заходи з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донбасу;
  • залучити потенціал економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донбасу на міжнародні ринки;
  • розширити механізм залучення соціально відповідального бізнесу.

Уряд запевнив, що у проєкті розпорядження кожен захід передбачає виконання конкретних завдань, а також показники, що оцінять ефективність.

Коротка передісторія

  • 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив стратегію розвитку для територій Донбасу, які перебувають під контролем України.
  • Мета розробки документу – реалізація спецінструментів та механізмів для економічного розвитку регіону за ключовими напрямами.
  • Вона включала відновлення економіки в усіх регіонах Донбасу після його деокупації.
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповідав, що для економічного відновлення території необхідно 20 мільярдів доларів.
  • Щоб реалізувати Стратегію, необхідна підтримка інвесторів.