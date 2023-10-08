Влаштував стрілянину на горілчаному заводі: на Черкащині судитимуть чоловіка за хуліганство

У Черкаській області будуть судити чоловіка, який влаштував стрілянину на заводі. Під час інциденту постраждало кілька осіб.

Стрілянина сталася наприкінці серпня 2023 року. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі до 7 років.

Дивіться також У центрі Києва сталася смертельна стрілянина: військовий відкрив вогонь по товаришах по службі

Відкрив вогонь на заводі

Стрілянина сталася на горілчаному заводі у місті Кам'янка Черкаської області. Наприкінці серпня 41-річний місцевий житель приніс на виробництво пістолет, який придбав без будь-яких ліцензій і дозволів. З невідомих причин чоловік почав стрілянину.

Як наслідок, постраждало кілька людей. Вони отримали поранення кінцівок і тілесні ушкодження. Зловмисника оперативно затримали правоохоронці й відправили під домашній арешт. Під час обшуку слідчі також виявили зброю, з якої чоловік відкрив вогонь на заводі.

Прокуратура кваліфікувала цей інцидент як хуліганство із застосуванням зброї. Санкції статті, за якою відкрите слідство, передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Під Черкасами чоловік влаштував справжній "бойовик"

У селі Ревівка на Черкащині чоловік з рушниці обстріляв автомобіль. На місце відразу виїхали правоохоронці разом зі спецпризначенцями КОРД.

Коли вони прибули на місце виклику, то чоловік вже забарикадувався у будинку й став погрожувати поліцейським. Спецпризначенці намагалися деблокувати зловмисника, проте той почав погрожувати гранатою. Чоловік жодним чином не реагував на вимоги правоохоронців й відкрив вогонь з невідомих причин. Один з правоохоронців отримав поранення – наразі його прооперували, його стан лікарі оцінюють як стабільний.

Бійці КОРДу зреагували й змогли роззброїти чоловіка й затримати його. нині зловмисник під вартою. Слідчі відкрили три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, незаконного поводження зі зброєю, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, якщо його провина буде доведена у суді.