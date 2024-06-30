У Росії ультранаціоналісти роздмухують релігійну й етнічну напруженість: ISW пояснив, як саме

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що російські ультранаціоналісти продовжують висловлювати більше сумнівів у здатності Москви запобігти новим терористичним атакам. Мовиться про регіони з високою релігійною й етнічною напруженістю.

Так, ультранаціоналісти стверджують, що Кремль не може загасити етнічні й релігійні сутички в Росії після стрілянини в Республіці Дагестан 23 червня.

Цікаво Небезпечний метод: як Путін може використати теракт в Дагестані проти України

ISW проаналізувало етнічну і релігійну напруженість у Росії

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські ультранаціоналісти широко розповсюдили історію, що екстремісти переслідували російського лікаря в Дагестані, який відмовився прийняти пацієнтку, що не зняла нікаб (довгий одяг, який носять деякі мусульманські жінки, щоб прикрити все тіло й обличчя, за винятком очей).

Так, ультранаціоналісти стверджують, що екстремістські діячі організували цю подію, щоб розпалити подальшу етнічну і релігійну напруженість в Дагестані.

Російські ультранаціоналісти також стверджували, що дагестанські чиновники знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в республіці. Ці заяви призвели до відновлення дискусій про заборону нікаба в Росії, що спонукало голову Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна висловити непряму підтримку забороні цього стилю одягу,

– мовиться у звіті.

Аналітики ISW також зазначили, що деякі західні країни та країни з більшістю мусульманського населення запровадили різні закони, що забороняють релігійний одяг та одяг, що закриває обличчя. Однак, як підкреслили експерти, російська ультранаціоналістична дискусія, що зосереджується на нікабі, є дивною, зважаючи на те, що мусульман, які носять цей тип релігійного одягу, у Росії небагато.

"Занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікаба, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози, яка виходить від російських мусульманських меншин, і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучих, на думку ультранаціоналістів, терористичних атак у майбутньому", – зазначили аналітики.

В ISW також пишуть, що російські ультранаціоналісти, ймовірно, продовжуватимуть висловлювати свої побоювання щодо подальших терористичних атак, щоб ще більше розпалювати етнічну та релігійну напруженість.

Водночас аналітики продовжують оцінювати, що російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових членів.