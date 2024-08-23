Розстріл людей військовим у Доброводах: кількість жертв зросла

15 серпня в одному із сіл на Тернопопільщині солдат розстріляв людей. Внаслідок стрілянини були загиблі та поранені.

Кількість жертв зросла. Про це повідомив староста села Доброводи, де сталася трагедія. За його словами, 21 серпня у лікарні померла 85-річна Марія Миколаївна.

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Лікарі боролися за її життя

Односельці розповідають, що до останнього вірили, що пані Марію вдасться врятувати. Рідні жінки казали, що вона перебувала у важкому стані. Після стрілянини постраждалу жінку доставили до Збаразької центральної районної лікарні. Там вдалося стабілізувати стан пораненої. Потім її та ще одного постраждалого транспортували до Тернопільської обласної клінічної лікарні. Вже у Тернополі пані Марію прооперували. Медики боролися за її життя, але безуспішно.

Я з нею особисто не знайома, але шкода жінку. У неї така гарна сім'я, знаю, що її донька працює вчителькою нашій школі. Співчуваю рідним та знайомим,

– поділилася місцева жителька Любов.

Пані Марію поховають 23 серпня на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, що 15 серпня біля сільської школи 45-річний військовий з Житомирщини влаштував стрілянину. Дві жінки загинули одразу, повідомляли про чотирьох поранених. Нападника взяли під варту.