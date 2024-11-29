Бійка та смертельна стрілянина в готелі в Києві: з'явилися нові деталі

Як стало відомо 24 Каналу, чоловік, який стріляв у готелі Sky Loft, є військовим.

Нагадаємо, бійка та стрілянина в готелі на Печерську сталися 23 листопада о пів на першу ночі. Один з чоловіків загинув, двох було поранено. Нападників уже затримали.

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Нові деталі щодо смертельної стрілянини на Печерську

На відео бійки чутно, як одного з чоловіків називають "Рашик". Це Дмитро Рашевський, який на початку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Він брав участь у багатьох операціях і штурмових діях, у 2023 році був поранений на кордоні з Росією під час розвідки.

Нагороди Дмитра Рашевського

Рашевський є майстром спорту з тайського боксу. Але мав проблеми із законом.

23 листопада він вліз у побутову перепалку з п'яною компанією – нібито муніципальною вартою з-під Одеси. Коли бійка стала масовою, зробив попереджувальний постріл, а далі постріл на ураження.

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Зверніть увагу! 25 листопада суд постановив, що Рашевський буде під вартою до 21 січня. Прокурори писали про те, що він у лікарні під охороною.