У Канаді чоловік відкрив вогонь по безхатьках: є жертви та постраждалі

У Канаді в провінції Британська Колумбія 25 липня сталася масова стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по безхатьках, внаслідок чого є жертви.

Відомо про щонайменше одну вбиту людину

Стрілянина сталася зранку містечку Ленглі, що неподалік від Ванкувера. Місцева поліція повідомила про серію перестрілок, підтвердивши декілька жертв. Через стрілянину місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

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Перша повідомлення про стрілянину в центрі Ленглі надійшло о 06:15 за місцевим часом. Після цього з'явилася інформація про стрілянину біля містечка Ленглі.

У поліції заявили, що напад був цілеспрямованим

Представник поліції Канади заявив, що внаслідок стрілянини є декілька жертв. Відомо про щонайменше одну вбиту людину. Однак у поліції не уточнили, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло.

Повідомляється, що жертвами стали бездомні, і на думку поліцію, напад був цілеспрямованим.

До 7 ранку одного підозрюваного було затримано. Водночас у поліції з'ясовують, чи діяв підозрюваний самостійно. Тому перед тим, як оголосити про скасування тривоги, в поліції хочуть виключити версію, що стрільців було двоє.



У Канаді чоловік відкрив вогонь по безхатьках / Фото Ben Nelms/CBC

Поліція встановила три місця злочину всього за декілька кілометрів одне від одного: одне в торговому центрі Willowbrook, інше в казино Cascades і третє біля комісійного магазину та автобусної зупинки.

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На парковці Willowbrook Mall був помічений чорний поліцейський автомобіль з щонайменше 9 кульовими отворами. На парковці біля Willowbrook Mall поліція досліджувала білий автомобіль і закривала його номерні знаки.