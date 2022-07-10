У Південній Африці 10 липня 2022 року запам'ятається надовго. Щоправда, жодних позитивних спогадів ця дата не нестиме.

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Масова стрілянина: відомо про 14 жертв

Незабаром після опівночі група озброєних чоловіків увірвалася у бар в містечку Совето, що поблизу Йоганнесбурга. У їхніх руках були гвинтівки та 9-міліметрові пістолети.

Як повідомили у поліції, зловмисники стріляли навмання в усе довкола, намагаючись поцілити у якомога більшу кількість людей. Після скоєння злочину вони вийшли з бару та втекли у невідомому напрямку.

Їхніми жертвами стали 23 людини: 12 загинули на місці події, ще 11 були негайно доставлені у сусідню лікарню. На жаль, стало відомо, що з пораненнями двох з них лікарі не змогли нічого вдіяти. Таким чином, кількість убитих групою невідомих зловмисників зросла до 14.

Місцева поліція відкрила справу за 14 умисними вбивствами та 9 замахами на вбивство. Правоохоронці попросили з'явитися усіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією чи став свідком злочину. Вбивцям вдалося втекти, мотив масово вбивства також ще не встановлений.

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