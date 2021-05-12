Стрілянина в Казані: Путін видав те ж розпорядження, що й після теракту в Керчі

Після стрілянини в школі в Казані президент Росії Володимир Путін видав розпорядження щодо врегулювання обігу зброї. Все б нічого, але врегулювати обіг зброї Путін наказував ще 3 роки тому.

Попереднього разу таке розпорядження російський президент видав після стрілянини в коледжі нині окупованої української Керчі.

Варто знати Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

Схоже, через майже 3 роки російська влада недостатньо "врегулювала" обіг зброї. Або ж Володимир Путін банально не зміг вигадати нічого нового.

Тому лідер Кремля вирішив не заморочуватися, а просто перевидав своє розпорядження 3-річної давнини.

Коротко про напад на школу в Казані:

У російському місті 19-річний Ільназ Галявієв 11 травня 2021 року влаштував стрілянину в школі №175, в якій сам до цього навчався 4 роки тому.

Внаслідок нападу загинули 9 людей. Серед них 2 вчительки й семеро учнів у віці 14 – 15 років. Крім того, понад 20 людей потрапили в лікарні з вогнепальними пораненнями.

Сам нападник згодом здався правоохоронцям. У відділенні поліції він називав себе "богом" і поводився вкрай неадекватно.

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