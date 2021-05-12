Одна з ланок кривавого ланцюга: як стрілянина в Казані пов'язана з режимом Путіна

Масове вбивство, яке сталося в одній зі шкіл Казані – прямий наслідок злочинного правління Путіна і його ОЗУ. Далі читайте російською.

Я начну свое изложение как будто издалека, но это совершенно не издалека. Читайте.

Читайте Пыталась спасти учеников: что известно о погибших в результате стрельбы в школе Казани

В самом начале мая сотрудники ФСБ в Петербурге вызвали на беседу родителей 17-летней школьницы Дарьи Хейкинен после того, как она организовала встречу политических активистов. Оказалось, что около двух недель назад она организовала на Марсовом поле встречу со своими подписчиками в соцсетях. В числе вопросов, которые обсуждались, были и темы свободных выборов, соблюдения прав человека и отставка Владимира Путина с поста президента.

По словам Дарьи Хейкинен, собравшимся хотелось понять, "могут ли активисты, состоящие в различных политических партиях и поддерживающие разные идеологии, встретиться вместе и вообще объединиться во имя общей цели". В итоге в парке собрались около 20 человек. На встрече с подписчиками к Дарье подходили сотрудники полиции и предупреждали о недопустимости проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). После встречи она узнала, что ее родителей вызвали в ФСБ, чтобы "предупредить", что если она продолжит заниматься политическим активизмом, то последует "как минимум" административное наказание.

В ФСБ родителей Дарьи спрашивали, не влияют ли на их дочь западные спецслужбы или еще кто-то. Сотрудники ФСБ пообещали, что после школы Дарье "даже в ПТУ будут закрыты двери". В ФСБ родителям также сказали, что уже провели беседу с администрацией школы о ее политической активности.

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Совершенно в другом городе прямо сегодня произошли еще одни "события" в путинском "суде" (путинский "суд" = там, где кошки ссут). "Лучше я буду безумной в ваших глазах, чем беспомощной – в своих" , – сказала активистка Ольга Мисик в своем последнем слове на т.н. "суде" по "делу о будке федерального значения". Сегодня же ее, а также Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова приговорили к ограничению определенных видов деятельности: Ольге более двух лет, Ивану и Игорю – почти 2 года нельзя с вечера до утра покидать место прописки. Ведь они смертельно опасны для общества: их осудили за акцию возле здания Генпрокуратуры, они якобы облили его краской и вывесили баннер в поддержку фигурантов полностью сфабрикованного дела "Нового величия". Для студентки Ольги Мисик (помните, "девочка с Конституцией"?), этот приговор означает еще и запрет на обучение в МГУ на журфаке.

Сегодня же, после массового расстрела в школе в Казани, были опубликованы (1) сообщения из Телеграм-канала массового убийцы Ильназа Галявиева за последние несколько дней, а также (2) шокирующие видеокадры полицейского опроса Ильназа Галявиева, после задержания.

Итак, (1) говорит нам о том, что Ильназ Галявиев загодя публично заявлял о своих намерениях.

Что в это время делала ФСБ?

Ах да, я забыл: если бы на его месте кто-то другой (например, вызванный сегодня в полицию для составления протокола за "организацию митинга" по арестной части 2 статьи 20.2 бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман) призвал бы к митингу за освобождение Навального, он уже был бы немедленно схвачен. А так Ильназ Галявиев на весь мир называет себя "Богом", призывает к массовому убийству, пишет, что он собирается это сделать сам – и ничего, ФСБ молчит. Для ФСБ важны 17-летняя школьница Дарья Хейкинен, почти такая же юная студентка журфака МГУ Ольга Мисик и 58-летний бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман – политические активисты, которые выступают против преступников Путина и его ОПГ.

А (2) говорит нам о том, что совершенно безумному Ильназу Галявиеву удалось собрать все необходимые справки, после чего Росгвардия, во главе с путинским псом, генеральским клоуном Золотовым, выдала Галявиеву разрешение на владение огнестрельным оружием – Галявиеву, которого кроме как "безумное оно" по этому видео назвать сложно.

Я специально не публикую (1) и (2) – вы найдете все это сами (например, на просторах того же Телеграма).

Но мысль моя ясна: при Путине и его ОПГ у вас не будет никакой безопасности в обмен на свободу.

У вас не будет ни безопасности, ни свободы.

При Путине и его ОПГ у вас не будет пушек вместо масла.

У вас не будет ни пушек, ни масла.

Когда же до вас все это дойдет, люди???

P.S. Путин и его ОПГ, конечно – это самогенераторы "черных лебедей". И их режим будет разрушен именно этим самогенератором. При этом всем нам, хорошим людям и врагам Путина и его ОПГ, тоже мало не покажется.

Трагедия в Казани (как и сама ее возможность) – одно из звеньев кровавой цепи в процессе разрушения преступного путинского режима.