Утром 11 мая в российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в школе. В результате погибли 10 человек. В сети обнародовали фото, видео того, как ученики прячутся в помещении школы, а также аудиозапись школьницы.

Во время нападения на школу вооруженного парня в помещении находились ученики. Им пришлось прятаться от нападавшего.

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Школьники прятались от стрелка

В сети опубликовали фото, видео и голосовые сообщения от детей, которые находились в школе во время нападения на нее. На видео заметно, что дети сидят на полу под стенами в помещении одного из классов. Они шепотом говорят несколько слов, боясь, что нападавший услышит их.

Кроме того, одна из школьниц записала аудиозапись.

Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой,

– сказала она дрожащим голосом.

После ее слов на заднем фоне были слышны звуки выстрелов.

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