Стрельба в Казани: появились фото, видео и записи разговоров детей, бывших в школе
Утром 11 мая в российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в школе. В результате погибли 10 человек. В сети обнародовали фото, видео того, как ученики прячутся в помещении школы, а также аудиозапись школьницы.
Источник:телеграм "Протесты в мире"
Во время нападения на школу вооруженного парня в помещении находились ученики. Им пришлось прятаться от нападавшего.
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Школьники прятались от стрелка
В сети опубликовали фото, видео и голосовые сообщения от детей, которые находились в школе во время нападения на нее. На видео заметно, что дети сидят на полу под стенами в помещении одного из классов. Они шепотом говорят несколько слов, боясь, что нападавший услышит их.
Кроме того, одна из школьниц записала аудиозапись.
Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой,
– сказала она дрожащим голосом.
После ее слов на заднем фоне были слышны звуки выстрелов.
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Стрельба в школе в Казани: основное
- 11 мая вооруженный 19-летний парень зашел в гимназию №175 в Казани. Это был Ильназ Галявиев – выпускник этого учебного заведения.
- Он открыл стрельбу внутри здания. По официальным данным, погибли 10 человек, большинство – ученики, а также молодая учительница английского языка – ей было всего 25 лет.
- Кроме того, еще 21 человек получил ранения, всех госпитализировали. Состояние здоровья пострадавших – среднее и тяжелое.
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