Стрілянина в Казані: з'явилися фото, відео та записи розмов дітей, які були у школі
Уранці 11 травня у російській Казані 19-річний хлопець влаштував стрілянину у школі. У результаті загинули 10 людей. У мережі оприлюднили фото, відео того, як учні ховаються у приміщенні школи, а також аудіозапис школярки.
Джерело:телеграм "Протесты в мире"
Під час нападу на школу озброєного хлопця у приміщенні перебували учні. Їм довелося ховатися від нападника.
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Школярі ховалися від стрілка
У мережі опублікували фото, відео та голосові повідомлення від дітей, які перебували в школі під час нападу на неї. На відео помітно, що діти сидять на підлозі під стінами у приміщенні одного із класів. Вони пошепки говорять кілька слів, боячись, що нападник почує їх.
Крім того, одна із школярок записала аудіозапис.
Ми закрилися в кабінетах і сидимо під партою,
– сказала вона тремтячим голосом.
Після її слів на задньому фоні було чутно звуки пострілів.
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Стрілянина у школі в Казані: основне
- 11 травня озброєний 19-річний хлопець зайшов у гімназію №175 у Казані. Це був Ільназ Галявієв – випускник цього навчального закладу.
- Він відкрив стрілянину всередині будівлі. За офіційними даними, загинули 10 людей, більшість – учні, а також молода вчителька англійської мови – їй було всього 25 років.
- Крім того, ще 21 людина отримала поранення, усіх госпіталізували. Стан здоров'я потерпілих – середній та важкий.
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