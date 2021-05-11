Я – "бог", усіх ненавиджу, – з'явилось відео допиту стрілка з Казані Ільназа Галявієва

Казанського стрілка Ільназа Галявієва допитали. Він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". Через ненависть вирішив вбити людей.
Джерело:24 канал
На відео, яке з'явилось у соцмережі, Галявієв поводиться досить агресивно. Він кричав та використовував нецензурну лексику.
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Я – "бог", але зрозумів це не одразу, лише 2 місяці тому. Потім в мені почав пробуджуватись монстр. Я почав всіх ненавидіти конкретно. Я завжди всіх ненавидів, але почав ще більше,
– агресивно розповів стрілок.
Він спочатку сказав, що говорив про свій стан мамі. Після цих слів одразу ж запевнив, що у нього немає батьків і немає мами, адже він "від всіх відмовився".
Допит Ільназа Галявієва: дивіться відео 18+
Стрілянина в казанській школі: коротко
- Трагедія трапилась вранці 11 травня в одній зі шкіл російської Казані. Там 19-річний хлопець влаштував стрілянину.
- У результаті нападу загинули 1 вчителька та 7 школярів: 4 хлопці та 3 дівчини. У лікарні госпіталізували ще 20 осіб із травмами.
- Володимир Путін вже відреагував на події та дав доручення опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.