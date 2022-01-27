Стрілянина на кордоні: Киргизстан і Таджикистан стягують додаткові війська

Ситуація на кордоні Киргизстану й Таджикистану 27 січня напружена. Після перестрілки між прикордонниками держави вирішили стягнути додаткові війська.

У хід пішли гранатомети та міномети

Прикордонники стріляли у місцевості Торт-Кочо Баткенського району. У Киргизстані кажуть, що таджицькі військові відкривали вогонь з гранатометів та мінометів.

Актуально На кордоні Киргизстану з Таджикистаном знову загострення: кажуть про обстріли та поранених

Перед тим сторони провели переговори й відкрили для проїзду дорогу Баткен – Ісфана. Утім вже за декілька хвилин ситуація погіршилася. Прикордонники Таджикистану нібито перші почали стріляти у киргизьких колег.

Наразі відомо про трьох поранених таджицьких військових. Для стабілізації ситуації держави вирішили відправити на кордон додаткові війська.

У Баткені перекрили дорогу: відео

На кордоні чути звуки обстрілів: відео

ОДКБ може ввести війська

Генсек Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась закликав Таджикистан та Киргизстан негайно припинити вогонь, пише ТАСС. Політик наголосив, що ОДКБ може "надати допомогу сторонам для мирного вирішення конфлікту".

Стрілянина на кордоні виникає регулярно

За даними ЗМІ, через стрілянину постраждали люди, їхня кількість наразі невідома. Жінок та дітей вже евакуювали з прикордонного регіону. Влада Таджикистану каже, що автомобілі їхніх громадян закидали камінням. Водночас Киргизстан переводить підрозділи на посилений режим служби.

Влітку 2021 року президенти Таджикистану та Киргизстану Емомалі Рахмон та Садим Жапаров домовилися про означення кордонів країн.

Проте місцеві ЗМІ регулярно повідомляють про конфлікти у прикордонних районах. 8 липня між військовими сталась перестрілка, внаслідок якої були і загиблі, і поранені. До речі, конфлікт спровокувало те, що киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.