Вигідний Путіну та його режиму: опозиційний журналіст назвав 3 версії теракту в "Крокусі"

22 березня під Москвою у ТЦ "Крокус Сіті Хол" влаштували теракт. Та існує 3 версії щодо нього. Одна із них – бойовики могли бути гастарбайтерами, яких підставили.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що тут можна провести аналогію з вереснем 1999-го року. Тоді ФСБ організовувала терористичні акти. Зазначимо, що теракт у Підмосков'ї стався у п'ятницю ввечері.

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За майже два тижні у вересні 1999-го року у Москві, Волгодонську та Буйнакську, що в Росії, відбулася низка терактів. Тоді унаслідок вибухів у житлових будинках загинуло 397 людей. Ще 1700 росіян – були поранені. Низка російських опозиціонерів назвала російську владу замовником терактів.

"Друга версія, що це прихильники ІДІЛ, як попереджували спецслужби США. У цих двох версіях, малоймовірно, що ці люди опиняться на свободі. Тобто вони надто багато знають або принаймні можуть розказати", – наголосив Яковенко.

Головний бенефіціар

Третя версія – теракт влаштувала ІДІЛ, однак під контролем російських спецслужб. Мовляв, саме так, на думку російського опозиційного журналіста, можна пояснити багато дивних моментів поведінки бойовиків.

По-перше, мовиться про великий проміжок часу між терактом та моментом, коли до ТЦ прибули російські силовики. Так минула майже 1 година 20 хвилин. Найімовірніша версія, що бойовикам дали можливість поїхати та обіцяли "коридор" невідомо куди.

"Коридор" в Україну абсолютно був неможливий. Цілком можливо, що їм набрехали, що "є домовленість, що їх десь прикриють, проведуть через Білорусь чи ще кудись". Головним бенефіціаром цього теракту є Путін та його режим,

– переконаний Ігор Яковенко.

Передусім терористичний акт вигідний диктатору та його режиму. Унаслідок теракту "виграв" Путін, адже саме йому багато хто співчуває. Тобто в очах суспільної думки він та його режим ледь не змінилися. Мовляв, він "уже не терорист, а жертва терору". А всередині Росії триває внутрішня мобілізація перед цією проблемою. Водночас російський опозиційний журналіст не виключає того, що для бойовиків можуть ввести смертну кару.

"Він (Путін – 24 Канал) буде "витискати" максимально із цього. "Теракт організований Україною або США, руками України" – це основна версія, яка переважає в російських ЗМІ", – сказав Яковенко.

Зробили усе, аби їх знайшли

Російський опозиційний журналіст додав, що, якби це дійсно зробила ІДІЛ, то тоді б бойовики себе б так не поводили. Зокрема, вони б змінили авто, на якому їхали. Утім їхня автівка потрапила на камери спостереження та їхала офіційною трасою. Тобто так, вважає Яковенко, вони зробили усе, аби їх знайшли.

"На користь того, що це – не теракт, свідчить те, що вони не висували певних вимог. А терористи зазвичай висувають певні вимоги. Тобто це свідчить на користь того, що це спецоперація ФСБ", – наголосив російський опозиційний журналіст.

До того ж люди, які організовували стрілянину, не розуміють, що перейти російсько-український кордон неможливо. Усе через те, що там дуже багато російських військових.

На мою думку, мовиться про третю гібридну версію. Був теракт, організований прихильниками ІДІЛ. Без участі російських спецслужб не обійшлося. Практично більшість осередків, зокрема, ІДІЛ, контролюють. Усі три версії мають право на існування,

– зазначив Ігор Яковенко.

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