Стріляв по машинах і вікнах, поранив росіян: у Мурманську ліквідували стрільця
- У Мурманську невідомий стріляв з даху по машинах і вікнах, внаслідок чого поранено кількох росіян.
- Стрільця було вбито ОМОНівцями.
У російському Мурманську невідомий стріляв з даху будинку по машинах і вікнах. Очевидці стверджують, що чули щонайменше 20 пострілів.
Чоловік, зокрема, встиг розстріляти три поліцейські машини, а опісля його вбили ОМОНівці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Стрілець поранив кількох росіян
Щоб знешкодити стрільця, у Мурманську було запроваджено план "Загорськ".
Стрілець на даху будинку: дивіться відео
Російський спецназ перекрив декілька вулиць, заблокував дев'ятиповерховий гуртожиток, у якому перебував чоловік, та почав штурм.
Стрілянина у Мурманську: дивіться відео
Губернатор Мурманської області Чібіс закликав усіх "погасити світло, відійти від вікон і не ризикувати заради гарячого відео".
Перекриті вулиці через стрілянину у Мурманську: дивіться відео
Однак, кажуть, що декілька росіян таки отримали свої кулі – вони поранені.
"Стріляли… Ще ніколи не пив чай, сидячи на підлозі і боячись, що стрілятимуть", – бідкався наляканий громадянин.
А от стрільцю пощастило менше – його ліквідували.
Штурм будинку зі стрільцем: дивіться відео
Тип зброї, з якої він стріляв, встановлюється, як і причини інциденту.