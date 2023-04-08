Вимагає 40 мільйонів доларів відшкодування: у США 6-річний хлопчик стріляв у свою вчительку

У США 25-річна вчителька Еббі Цвернер подала позов проти керівництва початкової школи Річнек, звинувачуючи їх у "ігноруванні попереджень" щодо поведінки одного з учнів. Жінка вимагає 40 мільйонів доларів компенсації.

6 січня цього року 6-річний хлопчик, який і до того відзначався агресивною поведінкою, проніс до школи пістолет і вистрелив у вчительку. Після цього вона пережила 4 операції.

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Влучив у руку та грудну клітку: 6-річний хлопчик влаштував стрілянину у школі

6 січня у місті Ньюпорт-Ньюс, що у штаті Вірджинія, 6-річний хлопчик проніс у школу пістолет своєї мами у рюкзаку. Як повідомляють, жінка отримала зброю легально та мала дозвіл на її зберігання.

Учень вистрелив у свою вчительку, 25-річну Еббі Цвернер, і влучив їй у руку та грудну клітку. Після одержаного поранення вона встигла вивести інших учнів у безпечне місце та повідомити, що з нею сталося.

Провівши у лікарні два тижні й переживши 4 операції, Еббі Цвернер подала позов проти керівництва школи за те, що проігнорували всі її попередження стосовно поведінки дитини. Жінка вимагає відшкодування у розмірі 40 мільйонів доларів. Наразі поліція нікому не висунула звинувачень.

Попри це, керівника навчального закладу звільнила шкільна рада, а помічник директора сам пішов у відставку. Також місцева влада проголосувала за покупку прозорих рюкзаків для всіх учнів та встановлення металошукачів у кожній школі округу.

Стрілянина сколихнула всю країну. Багато хто здивувався: як така маленька дитина могла отримати доступ до зброї та вистрелити у свого вчителя,

– пишуть у виданні.

Це вже не вперше, коли хлопчик нападає на інших

Адвокати вчительки зазначають, що керівництво достеменно знало про те, що учень вирізняється насильницькою поведінкою до інших людей. Зокрема минулого року він намагався задушити свою виховательку у дитячому садочку.

Усі відповідачі знали, що Джон Доу тероризував як учнів, так і вчителів. Він постійно завдавав тілесних ушкоджень людям як у школі, так і поза нею,

– пояснили у позові.

Як повідомляють, хлопчик не реагував на зауваження персоналу школи та лаявся. Він ганявся за дітьми з ремнем та бив їх.

Батьки хлопчика не погодилися на переведення сина до спеціалізованого класу. А керівництво школи просто закривало очі на "тривожні дзвіночки".

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