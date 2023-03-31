За словами батьків, діти прийшли на берег ставка. А з протилежного берега по них почала стріляти підприємиця, яка орендує ставок.

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Історії дітей та підприємиці мають розбіжності

Мати хлопця, що був тоді на ставку, Алла Яковенко розповіла, що підприємиця один раз вистрілила у повітря, а потім кілька разів у напрямку дітей.

Вона сказала їм: "Я рахую до десяти" і вистрілила вгору, не дорахувавши до десяти. Вона порахувала до шести і почала стріляти, потім вона вистрілила ще три рази по кущах, де були діти,

– розповідає мати іншого юнака Юлія Мирончук.

Батьки написали заяву до поліції. Своєю чергою, підприємиця Ірина Оглу теж написала заяву в поліцію. Вона каже, що це наклеп і вона взагалі не стріляла.

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Що кажуть у правоохоронних органах

Речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини по дітях. За попередньою інформацією, справу кваліфікували як погрозу вбивством.

"На місці події працювали поліцейські – вони кілька разів виїжджали безпосередньо до цього населеного пункту. Зараз вони також там працюють. Проводяться слідчі дії щодо відтворення подій", – каже речниця.

Вона зазначила, що правоохоронці вже зібрали свідчення обох сторін: дітей – з однієї сторони, орендаторки ставка – з іншої. Ці дані, за словами Ващенко, ретельно перевіряються, адже вони багато у чому суперечливі.

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