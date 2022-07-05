Поліція затримала стрільця, який убив 6 людей на параді до Дня незалежності США

В передмісті американського Чикаго 4 липня сталася стрілянина під час параду до Дня незалежності США. Загинуло щонайменше шестеро людей. Поліції вдалося затримати стрільця.

Стрілянина сталася у містечку Гайленд-Парк що на північ від Чикаго на узбережжі озера Мічиган. Центральною вулицею міста 4 липня пройшов урочистий парад. Під час цього параду зловмисник забрався на дах однієї з будівель за допомогою драбини в провулку. Після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися на святкування.

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Внаслідок стрілянини загинуло шестеро осіб – п'ятеро в на місці стрілянини, ще одна людина – в лікарні. Ще 36 отримали поранення або травми. За даними місцевих ЗМІ, серед поранених і четверо або п'ятеро дітей, одна з яких у важкому стані. Наймолодшій жертві нападу 8 років, найстаршому постраждалому – 85 років.

Шо відомо про стрільця

Після початку стрілянини поліція знайшла і місце, звідки вівся вогонь. Але самого стрільця там вже не було, але була гвинтівка, з якої він стріляв.

Одразу після цього поліція оголосила підозрюваного у стрілянині у розшук – 22-річного Роберта Крімо. Вони виклали його фотографію та автомобіль, на якому він міг пересуватися.



Повідомлення про розшук Роберта Крімо / Ілюстрація Lake County Sheriff's Office

За декілька годин його було затримано. Спочатку поліція виявила автомобіль підозрюваного, а згодом після переслідування Роберт Крімо здався правоохоронцям.

Поліція заявила, що не знає, що було мотивом стрілянини в Гайленд-Парк.

Пости в соціальних мережах та інші онлайн-дописи, написані обліковими записами, пов’язаними або з Крімо, або з його реперським псевдонімом Awake The Rapper, часто зображували насильницькі зображення або повідомлення. На записах був зображений чоловік із фізичними характеристиками та татуюваннями на обличчі, схожими на фотографії підозрюваного.

Наприклад, одне музичне відео, опубліковане на YouTube, показувало малюнки фігурки, що тримає гвинтівку, перед іншою фігурою, розкинутою на землі. На іншому відео показано фігурку, що стікає кров’ю перед поліцейськими машинами.

Однак чи цей обліковий запис належав особисто підозрюваному – поки достеменно невідомо. Його було закрито одразу після того, як поліція назвала ім'я підозрюваного у стрілянині.