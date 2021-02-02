Відкрив вогонь по дітях: у США – жахлива стрілянина з загиблими

В американському штаті Оклахома у ніч 2 лютого сталась жахлива трагедія. У одному з будинків міста Маскогі чоловік відкрив вогонь по родичах: загинули 5 дітей та один дорослий.

Джерело: USA Today

Стрільця затримали майже одразу, він пробував втекти.

Читайте також Серія моторошних вбивств у Чикаго: чоловік застрелив 4 людей – деталі

Стрілець є родичем загиблих

У руках чоловіка була зброя. Після недовгої погоні, його таки наздогнали копи. Правоохоронці кажуть, що затриманий є родичем загиблим, проте ким саме – наразі невідомо.

У будинку виявили 5 тіл та 2 поранених

У будинку, де сталось моторошне вбивство, виявили тіло одного чоловіка та чотирьох дітей. Один з хлопчиків ще був живим, отож його гелікоптером доставили до лікарні. Проте дитина померла. Поранення зазнала і жінка, вона зараз у вкрай важкому стані у реанімації.

За попередньою інформацією, до таких страшних наслідків призвела сварка на побутовому ґрунті.

Нещодавно сталась стрілянина в Індіанаполісі

Зазначимо, що лише кілька днів тому у США прогриміла ще одна моторошна стрілянина. В Індіанаполісі у житловому будинку відкрили вогонь, жертвами якого стали 5 осіб.

Дивіться на карті, де розташоване місто Маскогі: