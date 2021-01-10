У Чикаго, а потім в сусідньому місті Еванстон, чоловік влаштував масову стрілянину. Щонайменше 4 людини загинули, ще 2 – отримали поранення. Поліцейські ліквідували підозрюваного, який відкрив вогонь.

Про масову стрілянину в американському штаті Іллінойс повідомляє NBC.

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Серія вбивств у Чикаго: що відомо

Спершу підозрюваний зайшов у гараж і застрелив 30-річного чоловіка , який сидів у транспорті. За інформацією місцевих чиновників, загинув студент Чиказького університету.

, який сидів у транспорті. За інформацією місцевих чиновників, загинув студент Чиказького університету. Згодом, за даними поліції, чоловік зайшов у житловий будинок та вистрелив в охоронця , а також поранив 77-річну жінку, яка перебувала у будівлі.

, а також поранив 77-річну жінку, яка перебувала у будівлі. Далі зловмисник викрав автівку, пограбував магазин та застрелив 20-річного чоловіка . Крім того, 81-річна жінка, яка теж була всередині, отримала вогнепальні поранення. У важкому стані її госпіталізували.

. Крім того, 81-річна жінка, яка теж була всередині, отримала вогнепальні поранення. У важкому стані її госпіталізували. Також постраждала 15-річна дівчина яка їхала в авто з матір'ю. Їй чоловік вистрілив в голову. Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні.

Звідти підозрюваний поїхав на північ – до міста Еванстон. Там він взяв у заручниці жінку, після чого вистрілив їй в голову. За повідомленнями поліцейських, жінка померла від отриманих травм.

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Що сталося з нападником

Сам підозрюваний отримав поранення після перестрілки з поліцейськими Еванстона. Його госпіталізували, однак чоловік невдовзі помер.

Вдалося встановити, що нападника звали Джейсон Найтґенґейл, йому було 32 роки, він проживав у Чикаго.

Поліцейські не постраждали в жодному з інцидентів.