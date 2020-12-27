Ввечері 26 грудня у місті Рокфорд, що в штаті Іллінойс, США, сталась стрілянина. Зловмисник відкрив вогонь у боулінгу. Є загиблі та поранені. Мотиви стрільця - наразі невідомі.

Чоловік стріляв і надворі, і всередині закладу

Внаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє CNN.

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Коли правоохоронці прибули на місце події, стрілець ще перебував у приміщенні. Він відкривав вогонь, як всередині закладу, так і знадвору.

Як нам відомо, жодний офіцер не стріляв, вогонь відкривав лише підозрюваний,

– повідомив шеф поліції Деніел О'Ші.

За інформацією поліції, підозрюваного затримали, він перебуває під вартою. Поліцейські вважають, що напад був спонтанним. Наразі мотиви нападника невідомі.

Невідомо, хто став жертвами нападника

Також поки не повідомляють деталей про жертв та поранених. Відомо, що серед потерпілих – двоє підлітків. Поліція не зазначає, хто потрапив під кулі стрільця – працівники закладу чи відвідувачі.

Мої думки зараз з тими сім'ями, які втратили близьких. Я також думаю про тих, хто отримав поранення і сподіваюсь на їхнє повне та швидке одужання,

– написав мер міста Рокфорд Том Макнамара.

На офіційній сторінці боулінгу розмістили прохання із закликом помолитись за постраждалих та жертв трагедії.