Вечером 26 декабря в городе Рокфорд, что в штате Иллинойс, США, произошла стрельба. Злоумышленник открыл огонь в боулинге. Есть погибшие и раненые. Мотивы стрелка – пока неизвестны.

Мужчина стрелял и на улице, и внутри заведения

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает CNN.

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Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, стрелок еще находился в помещении. Он открывал огонь, как внутри заведения, так и снаружи.

Как нам известно, ни один офицер не стрелял, огонь открывал только подозреваемый,

– сообщил шеф полиции Дэниэл О'Ши.

По информации полиции, подозреваемого задержали, он находится под стражей. Полицейские считают, что нападение было спонтанным. Сейчас мотивы нападавшего неизвестны.

Неизвестно, кто стал жертвами нападающего

Также пока не сообщают деталей о жертвах и раненых. Известно, что среди пострадавших – двое подростков. Полиция не указывает, кто попал под пули стрелка – работники заведения или посетители.

Мои мысли сейчас с теми семьями, которые потеряли близких. Я также думаю о тех, кто получил ранения и надеюсь на их полное и быстрое выздоровление,

– написал мэр города Рокфорд Том Макнамара.

На официальной странице боулинга разместили просьбу с призывом помолиться за пострадавших и жертв трагедии.