В США полиция нашла человека, который связан с автофургоном, взорвавшимся утром 25 декабря 2020 года в Нэшвилле. Сейчас другие подробности расследования неизвестны.

Что сказали в полиции

Пока неизвестно, связано ли это лицо непосредственно со взрывом. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает CBS News.

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У следователей есть фотография Google Maps с адресом лица, где виден похожий автомобиль во дворе. Карты Google сообщают, что снимок сделан в мае 2019 года,

– говорится в сообщении.

Взрыв автомобиля в Нэшвилле: что известно

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 3 человека. К счастью, они обошлись легкими травмами.

Кроме того, существенно разрушена инфраструктура города. Сильный взрыв уничтожил окна зданий.

Дым поднимался высоко над домами, из-за чего местных жителей эвакуировали.

Следствие считает, что взрыв автомобиля был умышленным.

На месте инцидента правоохранители обнаружили человеческие останки. Пока неизвестно, связаны ли они со взрывом.

Смотрите видео с места взрыва автомобиля в Нэшвилле: