Полиция установила причастного ко взорвавшемуся в Нэшвилле автомобилю
В США полиция нашла человека, который связан с автофургоном, взорвавшимся утром 25 декабря 2020 года в Нэшвилле. Сейчас другие подробности расследования неизвестны.
Что сказали в полиции
Пока неизвестно, связано ли это лицо непосредственно со взрывом. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает CBS News.
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У следователей есть фотография Google Maps с адресом лица, где виден похожий автомобиль во дворе. Карты Google сообщают, что снимок сделан в мае 2019 года,
– говорится в сообщении.
Взрыв автомобиля в Нэшвилле: что известно
- В результате инцидента пострадали по меньшей мере 3 человека. К счастью, они обошлись легкими травмами.
- Кроме того, существенно разрушена инфраструктура города. Сильный взрыв уничтожил окна зданий.
- Дым поднимался высоко над домами, из-за чего местных жителей эвакуировали.
- Следствие считает, что взрыв автомобиля был умышленным.
- На месте инцидента правоохранители обнаружили человеческие останки. Пока неизвестно, связаны ли они со взрывом.
Смотрите видео с места взрыва автомобиля в Нэшвилле:
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