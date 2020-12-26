У США поліція знайшла людину, яка пов'язана з автофургоном, що вибухнув вранці 25 грудня 2020 року в Нешвіллі. Наразі інші подробиці розслідування невідомі.

Що сказали у поліції

Наразі невідомо, чи пов'язана ця особа безпосередньо з вибухом. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє CBS News.

Актуально На місці вибуху авто в американському Нешвіллі знайшли людські останки

Слідчі мають фотографію Google Maps з адресою особи, де видно схожий на вигляд автомобіль у дворі. Карти Google повідомляють, що знімок зроблений у травні 2019 року,

– мовиться у повідомленні.

Вибух автомобіля у Нешвіллі: що відомо

Внаслідок інциденту постраждало щонайменше 3 людей. На щастя, вони обійшлися легкими травмами.

Крім того, суттєво зруйнована інфраструктура міста. Сильний вибух знищив вікна будівель.

Дим підіймався високо над будинками, через що місцевих мешканців евакуювали.

Слідство вважає, що вибух автомобіля був умисним.

На місці інциденту правоохоронці виявили людські рештки. Наразі невідомо, чи вони пов'язані з вибухом.

Дивіться відео з місця вибуху автомобіля у Нешвіллі: