Поліція встановила особу причетну до автомобіля, що вибухнув у Нешвіллі
У США поліція знайшла людину, яка пов'язана з автофургоном, що вибухнув вранці 25 грудня 2020 року в Нешвіллі. Наразі інші подробиці розслідування невідомі.
Що сказали у поліції
Наразі невідомо, чи пов'язана ця особа безпосередньо з вибухом. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє CBS News.
Актуально На місці вибуху авто в американському Нешвіллі знайшли людські останки
Слідчі мають фотографію Google Maps з адресою особи, де видно схожий на вигляд автомобіль у дворі. Карти Google повідомляють, що знімок зроблений у травні 2019 року,
– мовиться у повідомленні.
Вибух автомобіля у Нешвіллі: що відомо
- Внаслідок інциденту постраждало щонайменше 3 людей. На щастя, вони обійшлися легкими травмами.
- Крім того, суттєво зруйнована інфраструктура міста. Сильний вибух знищив вікна будівель.
- Дим підіймався високо над будинками, через що місцевих мешканців евакуювали.
- Слідство вважає, що вибух автомобіля був умисним.
- На місці інциденту правоохоронці виявили людські рештки. Наразі невідомо, чи вони пов'язані з вибухом.
Дивіться відео з місця вибуху автомобіля у Нешвіллі:
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