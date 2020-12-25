В американському місті Нешвілл зранку 25 грудня 2020 року вибухнув автофургон. Через це постраждали щонайменше 3 людей та десятки будівель. Поліція вважає, що вибух був умисно спланований.

Деталі інциденту

Подія трапилася у центрі Нешвілла о 06:30 на Різдво. Про це повідомляє CNN.

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Після інциденту 3 людей відвезли у лікарню, на щастя, ніхто з них не перебуває у важкому стані. Зокрема вибух збив з ніг одного поліцейського, а в іншого – призвів до тимчасової втрати слуху.

За словами очевидців, полум'я охопило одразу 3 автомобілі, а вибух вибив вікна у будівлях. Крім того, густа хмара диму підіймалася високо над будівлями, через що місцевих жителів евакуювали.

На 2-й авеню просто нічого не залишилось,

– розповів очевидець події Бак Маккой.

Дивіться відео з місця події вибуху автомобіля у Нешвіллі:

За словами прессекретаря поліції Дона Аарона, правоохоронці натрапили на автофургон, коли виїхали на виклик про постріли. Поліцейські не побачили негайних доказів пострілів, однак вони звернулися до працівників підрозділу небезпечних пристроїв. Автомобіль вибухнув, коли підрозділ перебував у центрі міста.

"Ми справді вважаємо, що це був навмисний вчинок", – сказав Аарон.

Зауважимо, президента США Дональда Трампа вже проінформували про інцидент.

Наразі на місці події працюють поліція та федеральні відомства.

Внаслідок вибуху автомобіля над місто піднявся густий дим: відео

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP — Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020

Через вибух автомобіля у США постраждало 3 людей: відео