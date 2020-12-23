У США у місті Балтимор 23 грудня прогримів вибух на 16 поверсі місцевого офісного центру. Травми отримали щонайменше 10 людей.

Постраждалі перебувають у критичному стані. Про це на своїй сторінці у твітері повідомляє пресслужба пожежної служби міста Балтимор. Зверніть увагу В Італії прогримів вибух на заводі з боєприпасами, є загиблі – відео Деталі трагедії Усіх постраждалих госпіталізували до найближчої лікарні.

У мить вибуху 2 робітників опинилися у пастці на будівельних риштуваннях, однак людей вдалося врятувати.

Загалом, із будівлі врятували 21 людину.

За попередніми даними, причиною вибуху могли стати ремонтні роботи у системі опалення.

На щастя, офіс-центр був фактично порожнім через святкові дні та пандемію.

Внаслідок вибуху у будівлі частково зруйнований дах. Вибух у США: дивіться відео