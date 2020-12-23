У США у Балтиморі прогримів вибух: постраждалі у критичному стані – відео
У США у місті Балтимор 23 грудня прогримів вибух на 16 поверсі місцевого офісного центру. Травми отримали щонайменше 10 людей.
Постраждалі перебувають у критичному стані. Про це на своїй сторінці у твітері повідомляє пресслужба пожежної служби міста Балтимор.
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Деталі трагедії
- Усіх постраждалих госпіталізували до найближчої лікарні.
- У мить вибуху 2 робітників опинилися у пастці на будівельних риштуваннях, однак людей вдалося врятувати.
- Загалом, із будівлі врятували 21 людину.
- За попередніми даними, причиною вибуху могли стати ремонтні роботи у системі опалення.
- На щастя, офіс-центр був фактично порожнім через святкові дні та пандемію.
- Внаслідок вибуху у будівлі частково зруйнований дах.
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