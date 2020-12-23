В США в городе Балтимор 23 декабря прогремел взрыв на 16 этаже местного офисного центра. Травмы получили по меньшей мере 10 человек.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Об этом на своей странице в твиттере сообщает пресс-служба пожарной службы города Балтимор. Обратите внимание В Италии прогремел взрыв на заводе с боеприпасами, есть погибшие – видео Детали трагедии Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

В момент взрыва 2 рабочих оказались в ловушке на строительных подмостях, однако людей удалось спасти.

В общем, из здания спасли 21 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва могли стать ремонтные работы системы отопления.

К счастью, офис-центр был фактически пустым из-за праздничных дней и пандемии.

В результате взрыва в здании частично разрушена крыша. Взрыв в США: смотрите видео