В США в Балтиморе прогремел взрыв: пострадавшие в критическом состоянии – видео
В США в городе Балтимор 23 декабря прогремел взрыв на 16 этаже местного офисного центра. Травмы получили по меньшей мере 10 человек.
Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Об этом на своей странице в твиттере сообщает пресс-служба пожарной службы города Балтимор.
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Детали трагедии
- Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.
- В момент взрыва 2 рабочих оказались в ловушке на строительных подмостях, однако людей удалось спасти.
- В общем, из здания спасли 21 человек.
- По предварительным данным, причиной взрыва могли стать ремонтные работы системы отопления.
- К счастью, офис-центр был фактически пустым из-за праздничных дней и пандемии.
- В результате взрыва в здании частично разрушена крыша.
Взрыв в США: смотрите видео
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