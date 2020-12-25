В США взорвался автомобиль: есть пострадавшие – видео
В американском городе Нэшвилл утром 25 декабря 2020 года взорвался автофургон. Из-за этого пострадали по меньшей мере 3 человека и десятки зданий. Полиция считает, что взрыв был умышленно спланирован.
Детали инцидента
Происшествие случилось в центре Нэшвилла в 06:30 на Рождество. Об этом сообщает CNN.
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После инцидента 3 человек отвезли в больницу, к счастью, никто из них не находится в тяжелом состоянии. В частности взрыв сбил с ног одного полицейского, а у другого – привел к временной потере слуха.
По словам очевидцев, пламя охватило сразу 3 автомобиля, а взрыв выбил окна в зданиях. Кроме того, густое облако дыма поднималось высоко над зданиями, из-за чего местных жителей эвакуировали.
На 2-й авеню просто ничего не осталось,
– рассказал очевидец происшествия Бак Маккой.
Смотрите видео с места происшествия взрыва автомобиля в Нэшвилле:
По словам пресс-секретаря полиции Дона Аарона, правоохранители наткнулись на автофургон, когда выехали на вызов о выстрелах. Полицейские не увидели немедленных доказательств выстрелов, однако они обратились к работникам подразделения опасных устройств. Автомобиль взорвался, когда подразделение находилось в центре города.
"Мы действительно считаем, что это был преднамеренный поступок", – сказал Аарон.
Заметим, президента США Дональда Трампа уже проинформировали об инциденте.
Сейчас на месте происшествия работают полиция и федеральные ведомства.
В результате взрыва автомобиля над городом поднялся густой дым: видео
Из-за взрыва автомобиля в США пострадали 3 человека: видео
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