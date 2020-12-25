В американском городе Нэшвилл утром 25 декабря 2020 года взорвался автофургон. Из-за этого пострадали по меньшей мере 3 человека и десятки зданий. Полиция считает, что взрыв был умышленно спланирован.

Детали инцидента

Происшествие случилось в центре Нэшвилла в 06:30 на Рождество. Об этом сообщает CNN.

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После инцидента 3 человек отвезли в больницу, к счастью, никто из них не находится в тяжелом состоянии. В частности взрыв сбил с ног одного полицейского, а у другого – привел к временной потере слуха.

По словам очевидцев, пламя охватило сразу 3 автомобиля, а взрыв выбил окна в зданиях. Кроме того, густое облако дыма поднималось высоко над зданиями, из-за чего местных жителей эвакуировали.

На 2-й авеню просто ничего не осталось,

– рассказал очевидец происшествия Бак Маккой.

Смотрите видео с места происшествия взрыва автомобиля в Нэшвилле:

По словам пресс-секретаря полиции Дона Аарона, правоохранители наткнулись на автофургон, когда выехали на вызов о выстрелах. Полицейские не увидели немедленных доказательств выстрелов, однако они обратились к работникам подразделения опасных устройств. Автомобиль взорвался, когда подразделение находилось в центре города.

"Мы действительно считаем, что это был преднамеренный поступок", – сказал Аарон.

Заметим, президента США Дональда Трампа уже проинформировали об инциденте.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и федеральные ведомства.

В результате взрыва автомобиля над городом поднялся густой дым: видео

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP — Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020

Из-за взрыва автомобиля в США пострадали 3 человека: видео