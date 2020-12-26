Правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху 25 грудня автівки у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі. Наразі не вдалося з'ясувати, як вони пов'язані з вибухом.

У поліції поки не знають, чи можуть останки належати людині, яку вважають винною в інциденті, або жертві. Про це повідомляє АР з посиланням на власні джерела.

Дізнайтеся більше У США вибухнув автомобіль: є постраждалі – відео

Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських останків поблизу вибуху, який прогримів у центрі Нешвілла у Різдвяну ніч,

– йдеться у повідомленні.

Більше деталей наразі не повідомляють.

Вибух авто у Нешвіллі: що відомо

Вранці 25 грудня в центрі Нешвілля (штат Теннессі) вибухнув автомобіль.

У результаті інциденту постраждали 3 людей. На щастя, вони отримали не важкі травми.

Представник місцевої поліції Дон Арон повідомив, що слідство вважає, що вибух був навмисним.

Відео з місця вибуху авто в американському Нешвіллі