На місці вибуху авто в американському Нешвіллі знайшли людські останки
Правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху 25 грудня автівки у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі. Наразі не вдалося з'ясувати, як вони пов'язані з вибухом.
У поліції поки не знають, чи можуть останки належати людині, яку вважають винною в інциденті, або жертві. Про це повідомляє АР з посиланням на власні джерела.
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Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських останків поблизу вибуху, який прогримів у центрі Нешвілла у Різдвяну ніч,
– йдеться у повідомленні.
Більше деталей наразі не повідомляють.
Вибух авто у Нешвіллі: що відомо
- Вранці 25 грудня в центрі Нешвілля (штат Теннессі) вибухнув автомобіль.
- У результаті інциденту постраждали 3 людей. На щастя, вони отримали не важкі травми.
- Представник місцевої поліції Дон Арон повідомив, що слідство вважає, що вибух був навмисним.
Відео з місця вибуху авто в американському Нешвіллі
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