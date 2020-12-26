Правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва 25 декабря машины в городе Нэшвилл, что в штате Теннесси. Пока не удалось выяснить, как они связаны со взрывом.

В полиции пока не знают, могут ли останки принадлежать человеку, которого считают виновным в инциденте, или жертве. Об этом сообщает АР со ссылкой на собственные источники.

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Двое представителей правоохранительных органов сообщили об обнаружении человеческих останков вблизи взрыва, прогремевшего в центре Нэшвилла в Рождественскую ночь,

– говорится в сообщении.

Больше деталей пока не сообщают.

Взрыв авто в Нэшвилле: что известно

Утром 25 декабря в центре Нэшвилла (штат Теннесси) взорвался автомобиль.

В результате инцидента пострадали 3 человека. К счастью, они получили не тяжелые травмы.

Представитель местной полиции Дон Арон сообщил, что следствие считает, что взрыв был преднамеренным.

Видео с места взрыва авто в американском Нэшвилле