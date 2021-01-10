В Чикаго, а затем в соседнем городе Эванстон, мужчина устроил массовую стрельбу. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 2 – получили ранения. Полицейские ликвидировали подозреваемого, который открыл огонь.

О массовой стрельбе в американском штате Иллинойс сообщает NBC. Читайте также Стрельба в боулинге в Иллинойсе: есть погибшие и раненые Серия убийств в Чикаго: что известно Сначала подозреваемый зашел в гараж и застрелил 30-летнего мужчину , который сидел в транспорте. По информации местных чиновников, погиб студент Чикагского университета.

, который сидел в транспорте. По информации местных чиновников, погиб студент Чикагского университета. Впоследствии, по данным полиции, мужчина зашел в жилой дом и выстрелил в охранника , а также ранил 77-летнюю женщину, которая находилась в здании.

, а также ранил 77-летнюю женщину, которая находилась в здании. Далее злоумышленник похитил автомобиль, ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину . Кроме того, 81-летняя женщина, которая тоже была внутри, получила огнестрельные ранения. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

. Кроме того, 81-летняя женщина, которая тоже была внутри, получила огнестрельные ранения. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также пострадала 15-летняя девушка которая ехала в авто с матерью. Ей мужчина выстрелил в голову. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Оттуда подозреваемый уехал на север – в город Эванстон. Там он взял в заложницы женщину, после чего выстрелил ей в голову. По сообщениям полицейских, женщина умерла от полученных травм. Обратите внимание В Нью-Йорке произошла стрельба во время рождественского шоу Что случилось с нападающим Сам подозреваемый получил ранения после перестрелки с полицейскими Эванстона. Его госпитализировали, однако мужчина вскоре умер.

Удалось установить, что нападающего звали Джейсон Найтгенгейл, ему было 32 года, он проживал в Чикаго. Полицейские не пострадали ни в одном из инцидентов.