У Житомирі чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину з карабіна

26 липня на одній з вулиць Житомира чоловік здійснив постріли. У патрульній поліції повідомили деталі інциденту.

Повідомлення про стрілянину на проїзді Академіка Тутковського патрульні отримали вранці. Вони негайно вирушили на місце події.

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Стрільця затримано

Свідки інциденту описали стрільця, який здійснив постріли з ймовірного карабіна. Всі екіпажі міста вирушили на пошуки зловмисника.

Під час обстеження прилеглих територій, поблизу місця події, правоохоронці виявили та затримали особу, схожу за описом. Було викликано слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям громадянина. Також у затриманого було вилучено предмет, схожий на зброю, набої та відстріляні гільзи.

На щастя, обійшлося все добре та ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 24 липня, на набережній Перемоги у Дніпрі сталася стрілянина під час конфлікту між водієм авто та мотоциклістом. Водій легковика відкрив вогонь у бік мотоцикліста.